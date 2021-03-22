البابا تواضروس ينعى الدكتورة فينيس كامل جودة

تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي رحلت عن عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة.

حيث حصلت " فينيس" على براءتي اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة أربعة مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام ٢٠١٧ حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

كما تميزت على المستوى الدولي فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا. وتم اختيارها ضمن ١٠ سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

نطلب لنفسها البارة النياح والراحة في فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائي.

كما نعزي أكاديمية البحث العلمي وكافة المؤسسات التي عملت معها طوال مسيرتها في فقدان إحدى الرائدات المتميزات.