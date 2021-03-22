Advertisements

البابا تواضروس ينعى الدكتورة فينيس كامل جودة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
تنعي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الأستاذة الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي رحلت عن عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة.
حيث حصلت " فينيس" على براءتي اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة أربعة مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام ٢٠١٧ حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.
كما تميزت على المستوى الدولي فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا. وتم اختيارها ضمن ١٠ سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
نطلب لنفسها البارة النياح والراحة في فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائي.
كما نعزي أكاديمية البحث العلمي وكافة المؤسسات التي عملت معها طوال مسيرتها في فقدان إحدى الرائدات المتميزات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكم الدكتورة فينيس كامل جودة

أخبار تهمك

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ أقل من ساعتين

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء الحاصلين على منح جامعة الإسكندرية 2018 (صور)

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الدولة

تعرف على أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتميز العلمي بالإسكندرية

جامعة الفيوم ترشح الدكتور "جلال سعيد" لجائزة الرواد في العلوم الهندسية

البابا تواضروس يقدم التعازي فى رحيل كاهن بإيبارشية طنطا

قرار بضم أعضاء جدد لمجلس جامعة عين شمس البحثي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها