Advertisements

انخفاض أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأمريكي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية، بحسب ما نشرت "رويترز".

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وكان قد فقد 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1738.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5 بالمئة إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1181.30 دولار.

إنشرها     
أضف تعليق


﻿


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المخل اسعار الذهب المحلى

أخبار تهمك

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ أقل من ساعتين

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الذهب ينخفض والدولار يرتفع

هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

عاجل.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب مع صعود الدولار

استقرار أسعار الذهب العالمى مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي

سعر الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

الذهب يهبط إلى اقل مستوى في أسبوع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها