انخفاض أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأمريكي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية، بحسب ما نشرت "رويترز".





ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وكان قد فقد 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1738.80 دولار للأوقية.





كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن.





كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5 بالمئة إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1181.30 دولار.





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