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الجهاز الفني يخصص فقرة تأهيلية خفيفة على هامش مران الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين حيث أدى اللاعبون حصة تدريبة عبارة عن ركض خفيف بجزء صغير من الملعب، وسباق سرعات خلال مسافه قصيرة، وذلك تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال، وأحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد.

وقام عصمت بتدوين الأمور البدنية للاعبين، وذلك لعرضها على الجهاز الفني وفقا لتعليمات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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