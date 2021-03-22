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زوج مصورة واقعة التحرش ببائعة "لب": مكملين في إجراءاتنا عشان عندنا ثقة في شرطتنا

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أحمد، زوج مصورة واقعة التحرش ببائعة لب بكورنيش الغردقة، إن رجال الداخلية تدخلوا بسرعة في موضوع التحرش، واستطاعوا القبض على الشباب خلال ساعات.

وأضاف أحمد، خلال لقائه عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين: "مكملين في إجراءاتنا لأننا حاسينا بأمان أن فيه ناس ورانا وضهر ورانا وحكومة ورانا هتساعدنا وتساندنا في الأمور غير المقبولة".

وتابع: "مينفعش الغردقة بجمالها والناس المحترمة اللي عايشة فيها، يجي عليها ناس يسوءوا سمعتها ويكون الغردقة مش محل ثقة للناس، ولا مصيف جميل زي اللي اتعودنا عليه، وهو موقف وحصل، وإحنا واثقين في الدولة والداخلية أن الأمور هتاخد مجراها الطبيعي".

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