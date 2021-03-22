2.7 مليون وفاة و123.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 123.2 مليونًا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات حول العالم 447 مليون جرعة.

وأفادت بيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 123207 مليون، وتجاوز عدد المتعافين 69.8 مليون، والوفيات 2.715 مليون.

وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.