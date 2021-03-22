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ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مسكنا بالمقطم

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الغرف، ولدى محاولته اللحاق به فوجى بتواجد آخر صحبته ولاذا بالفرار عقب القفز من أعلى سور شرفة الشقة، وإستقلا دراجة نارية قيادة ثالث كان فى انتظارهما، وعقب هروبهم إكتشف سرقة (2 هاتف محمول - 2 ساعة يد- 2 حافظة نقود بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) من داخل الشقة سكنه.


و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث أقر إثنين من المتهمين بقيامهما بالتسلل للشقة محل البلاغ عن طريق تسلق السور الخاص بحديقة مسكن المجنى عليه والدخول عبر الشرفة بأسلوب " الضغط على النافذة " والإستيلاء على المسروقات وهروبهما صحبة المتهم الثالث مستقلين دراجة نارية ملك الأخير، والذي إقتصر دوره على المراقبة والتأمين، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين "النارى والأبيض"بقصد الدفاع، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم،وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ـ ملكه" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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