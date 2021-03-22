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تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي


أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 26 أبريل المقبل للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت النيابة العامة التنفيذ.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل

وكشفت تفاصيل القضية اتهام الفنان أحمد آدم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى عام 2013.
تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي
تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي

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