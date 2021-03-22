Advertisements

أشرف بن شرقي يؤدي برنامجا تأهيلياً على هامش مران الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب.

وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.

كما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.

ويؤدي حازم تدريبات تأهيلية بصالة الجمانيزوم تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خضع لبعض الفحوصات طبقا لإجراء دوري يتم معه للاطمئنان على إصابته.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعة

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 6 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين

"التموين" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها