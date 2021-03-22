أشرف بن شرقي يؤدي برنامجا تأهيلياً على هامش مران الزمالك

أدى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا واستشفائيا على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وخاض أشرف بن شرقي تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف أخصائي التأهيل؛ لتفادي الإجهاد حيث وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد قادما من المغرب.





وفضل كارتيرون عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية والاكتفاء بتنفيذ البرنامج التأهيلي؛ حتى لا يتعرض للإصابة.





كما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة.





ويؤدي حازم تدريبات تأهيلية بصالة الجمانيزوم تحت إشراف الجهاز الطبي، كما خضع لبعض الفحوصات طبقا لإجراء دوري يتم معه للاطمئنان على إصابته.





ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.