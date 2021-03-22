"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر شهدت تذبذبًا في إصابات كورونا بأرقام تتراوح من 550 إلى 650 حالة يوميًا، لمدة استمرت نحو شهر و10 أيام، وزيادة في عدد الإصابات، يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن هناك زيادة طفيفة لإصابات كورونا في بعض المحافظات؛ ما يدعو للاهتمام بالإجراءات الوقائية باعتبارها الضامن الأكبر لمواجهة "كوفيد-19".



وذكر أن فيروس كورونا لا يتأثر بدرجة حرارة الجو كالإنفلونزا الموسمية، حيث أن أعلى أرقام سجلتها مصر خلال الموجة الأولى خلال فصل الصيف.



كما حذر رئيس المركزية للطب الوقائي، من زيادة الحالات أو مواجهة موجة محتملة خلال الفترة المقبلة، كإنذار للمواطنين مع دخول بعض المناسبات الاجتماعية، والتجمعات على الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، مناشدًا رفع شعار "في التباعد حياة".

وحذر من تزايد الإصابات الفترة المقبلة، وقال:"نحن بصدد فترة قد تشهد ارتفاع بالحالات والضامن الأكبر رفع استعدادات الدولة، وهو ما تم بالفعل".

