بهذه الطريقة.. منى زكي تروج لمسلسلها الجديد"لعبة نيوتن"

قامت الفنانة منى زكي بالترويج لمسلسها الجديد "لعبة نيوتن "، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منى زكي صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، وعلقت عليها قائلة:" لما بنقرّب من حاجات، بنبعد عن حاجات تانية ، مسلسل لعبة نيوتن ، رمضان ٢٠٢١".



مسلسل "لعبة نيوتن" من المقرر عرضه على قناة"DMC"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وكوكبة مميزة من النجوم.



مسلسل "لعبة نيوتن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق، ويناقش مشكلة الخيانة الزوجية، من خلال بطلة العمل منى زكي التي تعمل مهندسة زراعية في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، وبعدها تكتشف خيانته لها، وعمله في تجارة مشبوهة فتقرر الانفصال عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.