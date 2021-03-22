كالادزيتش يكشف عن حقيقة رحيله عن شتوتجارت

أكد ساسا كالادزيتش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني بأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف ، وذلك بعد أن سجل 13 هدفا خلال 25 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال كالادزيتش /23 عاما/ في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الاثنين، بشأن إمكانية استمراره مع شتوتجارت :"أتصور ذلك."





ويستمر عقد كالادزيتش حتى عام 2023 لكن عروضه القوية مع الفريق منذ أن انضم إليه في 2019 قادما من أدميرا فاكر النمساوي، جذبت إليه أنظار أندية أخرى.





وقال كالادزيتش :"أنا سعيد بالتواجد ضمن صفوف شتوتجارت لأنني أحب اللعب هنا وأعرف أنني أحظى بالتقدير. أنا مع شتوتجارت بعقلي وقلبي."





وشارك كالادزيتش في مباراتين دوليتين مع منتخب النمسا، واُستدعي ضمن قائمة المدير الفني فرانكو فودا للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.