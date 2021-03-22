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غدا.. اجتماعات اللجنة العليا المصرية-الأردنية بعمان بحضور رئيسي وزراء البلدين

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تعقد غدًا الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة "المصرية - الأردنية"، بعمان، برئاسة رئيسى وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور عدد كبير من الوزراء من الجانبين.

وتأتى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في عمان، استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية التي عقدت في مضر الشهر الماضى بين مصر والأردن والعراق، وللتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضى في شتى المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية.

واختتمت أمس الأحد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، والانتهاء من مناقشة تفاصيل وثائق التعاون المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا.

وتشهد أعمال اللجنة العليا تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، فبراير الماضي في القاهرة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

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