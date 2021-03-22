وزيرة الصحة توجه التحية إلى الصين: تلقينا 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم



وتوجهت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة حول دفعات لقاح كورونا التي تسلمتها مصر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بالشكر إلى دولة الصين على هذه الهدية القيمة، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت مزيدا من التوثيق من خلال الزعيمين المصري والصيني.



وأضافت أن التواصل بين الزعيمين أثمر عن مزيد من الدعم والتواصل، حيث تتلقى مصر الشحنة الثانية من اللقاح الصيني خلال شهر واحد، ليكون إجمالي عدد الجرعات التي وصلت مصر 600 ألف جرعة.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تسلمت شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، وهو من اللقاحات التي أثبتت أمنها، وعلميا هو من أقوى اللقاحات التي أثبتت فاعليتها.