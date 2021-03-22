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نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شهدت اليوم الأثنين الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات إحتفالية الإسكندرية باليوم العالمي للمياه 2021 تحت شعار "تثمين المياه"، وذلك بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، وتقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعلي هامش الفعاليات؛ شهدت الدكتورة جاكلين عازر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ويأتي البروتوكول لوضع أسس في مجال معالجة المياه والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للنهوض بمنظومة المعالجة الحالية وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد من المياه وتوفير تقنيات جديدة لمصادر المياه البديلة، وكذلك الحد من الأثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية.

وخلال كلمتها؛ أوضحت نائب المحافظ أن اليوم العالمي للمياه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن احتفال اليوم يعد فرصة جيدة لرفع الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة أهم التحديات التي تواجههنا حاليا وهي نُدرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية، وكذلك الارتفاع في معدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، وغيرها من الأسباب.

وأكدت أن المحافظة لا تألوا جهدا لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان متمثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة.

وأشارت إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد الإستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

وثمنت نائب المحافظ الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ علي الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة مني عبد اللطيف القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، الدكتورة مها الدملاوي رئيس مدينة الأبحاث العلمية السابق، نواب روؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"
نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات "اليوم العالمي للمياه 2021"

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