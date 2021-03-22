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تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو خلال يناير

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في يناير بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة فائضا في ميزان المعاملات الجارية قدره 30.5 مليار يورو في يناير ، انخفاضا من 36.7 مليار يورو في ديسمبر ولكن ارتفاعا من 15.9 مليار يورو سُجلت في العام السابق، وفقا للأرقام المعدلة.


واستنادا إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى 5.8 مليار يورو من 51.9 مليار يورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في الشهر الأول من السنوات السابقة.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يناير كانون الثاني، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من 2.2 بالمئة في فترة الاثني عشر شهرا السابقة.

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