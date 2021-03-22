Advertisements

نجم نابولي يسجل رقما مميزا في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:30 م
نابولي
نابولي
وكالات
Advertisements
سجل دريس ميرتنز هدفيه الـ 99 والـ 100 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما قاد نابولي للفوز (2- صفر) على مضيفه روما، الأحد.

وافتتح اللاعب البالغ 33 عاما التسجيل من ركلة حرة، ثم أضاف الهدف الثاني من مدى قريب ليمنح نابولي التقدم بعد 34 دقيقة، ولم يستطع صاحب الأرض الرد.

وأصبح ميرتنز اللاعب الثالث في تاريخ نابولي الذي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإيطالي، بعد ماريك هامشيك (100) وأنطونيو فوياك (102).

وردت العارضة تسديدة لورينتسو بليغريني، لاعب روما في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب باولو فونسيكا قدم أداء سيئا ولم يستطع الفوز على أي من أصحاب أول سبعة مراكز في الدوري هذا الموسم.

ورفع نابولي، خامس الترتيب، رصيده إلى 53 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على روما، ويتأخر بنقطتين عن يوفنتوس وأتلانتا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم نابولي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 7 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها