Advertisements

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 4 أشهر

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
Advertisements
تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الاثنين بعد أن فاجأ الرئيس التركي رجب طين أردوغان المستثمرين في مطلع الأسبوع بتغيير محافظ البنك المركزي الذي يتبني سياسات تميل إلى التشديد النقدي مما أدى لاضطراب في أسواق العملة عالميا.

وهبطت الليرة نحو 15 بالمئة قرب أقل مستوى على الإطلاق وارتفعت عائدات السندات بعد قرار تركيا خشية التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتقويض مصداقية البنك.

وجاءت خطوة تركيا على خلفية تنامي توقعات المستثمرين بصعود الدولار على المدى القصير في أعقاب ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية مما يعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، استقر الدولار بصفة عامة عند 92.022 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.50 الذي بلغه الشهر الجاري.


كما لقي الدولار الدعم من مخاوف حيال أن تؤثر الأحداث في تركيا علي عملات أخرى.

وسجلت الليرة التركية 7.9600 مقابل الدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. ونزلت في وقت سابق 14.9 بالمئة إلى 8.4850 مقابل الدولار قرب مستوى منخفض قياسي عند 8.5800.

ونزل اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار.

وأدى تراجع الإقبال على المخاطرة لهبوط الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7724 دولار أمريكي. وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.7158 دولار أمريكي.

أخبار تهمك

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ نصف ساعة

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها