الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 4 أشهر

تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الاثنين بعد أن فاجأ الرئيس التركي رجب طين أردوغان المستثمرين في مطلع الأسبوع بتغيير محافظ البنك المركزي الذي يتبني سياسات تميل إلى التشديد النقدي مما أدى لاضطراب في أسواق العملة عالميا.





وهبطت الليرة نحو 15 بالمئة قرب أقل مستوى على الإطلاق وارتفعت عائدات السندات بعد قرار تركيا خشية التراجع عن رفع أسعار الفائدة وتقويض مصداقية البنك.





وجاءت خطوة تركيا على خلفية تنامي توقعات المستثمرين بصعود الدولار على المدى القصير في أعقاب ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية مما يعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.





ومقابل سلة من العملات المنافسة، استقر الدولار بصفة عامة عند 92.022 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.50 الذي بلغه الشهر الجاري.









كما لقي الدولار الدعم من مخاوف حيال أن تؤثر الأحداث في تركيا علي عملات أخرى.





وسجلت الليرة التركية 7.9600 مقابل الدولار، منخفضة حوالي عشرة بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. ونزلت في وقت سابق 14.9 بالمئة إلى 8.4850 مقابل الدولار قرب مستوى منخفض قياسي عند 8.5800.





ونزل اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار.





وأدى تراجع الإقبال على المخاطرة لهبوط الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7724 دولار أمريكي. وانخفض نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.7158 دولار أمريكي.



