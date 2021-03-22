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وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن تصنيع لقاح كورونا في مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر استطاعت تطعيم الأطقم الطبية من خلال توفر لقاح سينوفارم، وكذلك تم البدء في تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة حول دفعات لقاح كورونا التي تسلمتها مصر، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر ستتلقى شحنات من لقاح كورونا من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال في نهاية الشهر الجاري.


وأضافت أنها ناقشت مع السفير الصين العمل على تصنيع لقاح كورونا تصنيع مشترك في مصر بالتعاون مع شركة "فاكسيرا"، حيث تم التوصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض، متوقعة أن يتم توقيع إتفاقية التصنيع خلال هذا الشهر، مؤكدة أن مصر لديها القدرة على التصنيع لمصر والدول الأفريقية.

وأكدت أن التضامن الدولي يساهم في عبور الدول من هذه الجائحة.

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