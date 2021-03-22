"إن شاء الله تكسري الدنيا ".. أحمد زاهر يُهنئ ابنته على برنامجها الجديد" هزر فزر مع لولي "







حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته ليلى بمناسبة توليها مهمة تقديم برنامج "هزر فزر مع لولي"، بدلاً من الفنانة هنا الزاهد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد زاهر صورة البوستر الخاص ببرنامج ابنته ليلى ، وعلق عليه قائلاً:"ألف مليون مبروك يا لولي علي برنامجك الجديد هزر فزر مع لولي".



وتابع أحمد زاهر قائلاً:"ربنا يكرمك يابنتي و يوفقك، وإن شاء الله تكسري الدنيا يا حبيبتي، بحبك يا لولي".



وفي سياق آخر، يشارك أحمد زاهر حاليًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد، وهو من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقي.