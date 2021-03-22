مهند لاشين لـ "الفجر الرياضي": سعيد بوضعي في حسابات المنتخب.. والبدري لا يعرف المجاملات والمحسوبية

قام "الفجر الرياضي" بإجراء حوار مع مهند لاشين لاعب بيراميدز المعار لطلائع الجيش، لمعرفة رأيه في عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر بقيادة حسام البدري الخاصة بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومستواه الفني خلال الفترة الأخيرة، وعلاقته بحسام البدري المدير الفني للمنتخب.





وقال مهند لاشين في تصريحات خاصة ل "الفجر الرياضي ": "حسام البدري لا يعرف المجاملات والمحسوبيه واكبر دليل تجربتي مع بيراميدز، عندما كنت هناك؛ شاركت في عدد قليل من المباريات وبالرغم من ذلك كان البدري رئيس لنادي بيراميدز ولم يتدخل لي للمشاركة ".





وأضاف " تجربتي مع نادي طلائع الجيش، وضعتني في الصورة بالنسبة للمنتخب وذلك دليل على نجاح اختياري، واعارتي من نادي بيراميدز للطلائع رغبتي ".





وتابع" حسام البدري هو أول مدير فني يضعني في الصورة بالنسبة للمنتخب، وانا سعيد بذلك وسأبذل قصارى جهدي، حتى أكون متواجدا خلال الفترة القادمة مع المنتخب الوطني ".





وأشار: "أنا لست غاضبا من عدم انضمامي للمنتخب الوطني في هذه المرحلة، يكفيني وضع اسمي في القائمة المبدئية، وسأظل متمسك بالأمل حتى يتم ابلاغي بالإنضمام ".





وواصل" البدري شخصيه قويه ودائما لم يعتمد على أسماء معينه".





واستمر لاشين: " نسعى دائما للمكسب، ورغم الأفضليه لطلائع الجيش في معظم المباريات، لم يحالفنا الحظ وينقصنا التوفيق".





يذكر أن منتخب مصر سيواجه كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 25 و29 من شهر مارس الجاري.



