محمد صلاح العزب يكشف عن موقف تصوير "النمر" بعد استمرار إصابة هنا الزاهد بكورونا





كشف الكاتب محمد صلاح العزب، عن موقف تصوير مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام في ظل غياب بطلة العمل هنا الزاهد نظراً لإصابتها بفيروس كورونا، موضحاً أن التصوير مستمر بشكل مكثف بالمشاهد التي لا تتواجد فيها هنا الزاهد.



وأشار العزب في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أنه خطة التصوير ستستمر على هذا النهج حتى ينتهى الأسبوعين – فترة العزل التي تقضيها هنا الزاهد والتعافي من كورونا – وبعدها سيتم تكثيف مشاهد هنا الزاهد خاصة الخاصة بالحلقات الأولى من أجل تسليمها الى قناة الحياة المتعاقدة على عرض المسلسل بشكل حصرى في رمضان المقبل.



مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.



يذكر أن محمد صلاح العزب كتب العديد من المسلسلات الناحجة في الدراما على مدار السنوات الماضية مثل "دلع بنات" و"حالة عشق" للنجمة مى عز الدين، و"أزمة نسب" بطولة زينة، و"صد رد" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس، و"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، و"هوجان" بطولة محمد عادل امام.