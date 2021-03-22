الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 24 مارس، تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.



وأضافت هيئة الأرصاد، أنه مع يوم الأربعاء المقبل، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.



ويشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.