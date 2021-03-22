الليرة التركية تتراجع بأكثر من 17% مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي بعد قرار الرئيس رجب طيب اردوغان إقالة محافظ البنك المركزي، بحسب ما نشرت "الفرنسية".





وجرى تداول العملة التركية عند 8,47 ليرات للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7,22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.





وبدت تركيا السبت على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعدما أقال إردوغان محافظ البنك المركزي ناجي اقبال من منصبه وعيّن مكانه نائبا سابقا من الحزب الحاكم.





وصدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر الجمعة ولم يفسّر السبب الذي دفع إردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان اقبال.





لكن القرار جاء بعد يوم على رفع البنك المركزي بشكل كبير معدل الفائدة الأساسي إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم.





وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه إردوغان منذ يوليو 2019. ويواجه حاليا مهمة تحقيق هدف إردوغان المتمثل بخفض معدل الفائدة السنوي إلى خمسة في المئة بحلول موعد انتخابات تركيا المقبلة في 2023.



