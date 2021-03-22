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عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:51 م
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
الفجر
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أعرب عدد من أولياء الأمور بمدرسة 15 مايو الرسمية 2 بالمجاورة السادسة بمدينة 15 مايو، عن قلقهم عقب ظهور 3 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بين المعلمين منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وحتى الآن لم يتم تعقيم المدرسة أو اتخاذ أية إجراءات عقب ظهور تلك الحالات رغم مخالطتهم للطلبة والمدرسين بالمدرسة، مطالبين الوزارة بالتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 وقد تلقت "الفجر" استغاثة من أولياء الامور بالمدرسة، عقب ظهور الحالات بين المعلمين، وإن لم يتأكد ظهور أية حالات بين الطلاب حتى الأن على حد علمهم، فيما لم تعلن المدرسة أى شئ بخصوص هذا الامر على الجروبات الخاصة بالتواصل مع اولياء الأمور.


وبالتواصل مع عدد من المعلمين داخل المدرسة المذكورة أكدوا  على صحة تلك المعلومات، حيث تقدم 3 معلمون بالفعل بأوراق للمدرسة تثبت إيجابية اصابتهم بفيروس كورونا وحصلوا على إجازات للعلاج وأن هناك حالة رابعة في انتظار نتيجة التحاليل، مؤكدين أنهم ايضاً يخافون على أسرهم ، من انتقال الفيروس لهم من مخالطة زملائهم المعلمين، خصوصا أن جميعهم بدأ الموضوع معهم على شكل دور برد عادي وكانوا يحضرون للمدرسة ثم ثبت ايجابية اصابتهم بكورونا.

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