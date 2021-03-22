حقيقة وجود خلاف داخل المنتخب الأولمبي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، وجود خلاف بين محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، على من يحمل شارة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، والمقرر لها الثالث والعشرين من يوليو المقبل.









وعبر تصريحات تليفزيونية: أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن كل شيء على ما يرام داخل المنتخب ولا يوجد أي خلاف بين صلاح ورمضان حول شارة القيادة.









وأكد: أن المنتخب الأولمبي سيرسل ملفا كاملا لنادي ليفربول، موضحا كافة مواعيده خلال البطولة، حتي يكونوا محددين بخطة واضحة أمام النادي الإنجليزي في كافة الأمور سواء السفر أو فندق الإقامة أو التدريب.



