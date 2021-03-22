عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد





يدرس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الحصول على خدمات واحد م أبرز حراس المرمى المتواجدين في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري.





وإرتفعت أسهم محمد باسم حارس مرمى وقائد طلائع الجيش ليكون الحارس الثاني في القلعة الحمراء بعد محمد الشناوي في ظل تراجع مستوى الحارس البديل علي لطفي.





وكان لطفي قد ظهر بمستوى مهزوز بعض الشيء الأمر الذي إستدعى وجود فكرة ضم حارس جديد وتتجه الأنظار بقوة لضم بسام خلال الإنتقالات الصيفية.





يُذكر أن الأهلي حاول ضم بسام خلال الموسمين الماضيين إلى أن المحاولات كانت تفشل قبل أن يعود للصورة من جديد.