Advertisements

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

يدرس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الحصول على خدمات واحد م أبرز حراس المرمى المتواجدين في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وإرتفعت أسهم محمد باسم حارس مرمى وقائد طلائع الجيش ليكون الحارس الثاني في القلعة الحمراء بعد محمد الشناوي في ظل تراجع مستوى الحارس البديل علي لطفي.

وكان لطفي قد ظهر بمستوى مهزوز بعض الشيء الأمر الذي إستدعى وجود فكرة ضم حارس جديد وتتجه الأنظار بقوة لضم بسام خلال الإنتقالات الصيفية.

يُذكر أن الأهلي حاول ضم بسام خلال الموسمين الماضيين إلى أن المحاولات كانت تفشل قبل أن يعود للصورة من جديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بسام الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طلبت المساعدة فاتجوزها

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 7 ساعات

"المواجهة حتمية".. تصريح مهم لـ هاني رسلان عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ يوم

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل الشحات وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"البلدوزر" على أعتاب العودة للزمالك

مدرب الأهلي: الشناوي الحارس الأول للفريق

الأهلي يخطط لتعويض بديل إكرامي

فايلر يطلب صفقة مفاجئة في الأهلي

الأهلي يحدد بديل شريف إكرامي في الموسم المقبل

الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد في الموسم المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

11:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها