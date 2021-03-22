إياد جيان يطلق "فرصة أحسن" ويعلن عن ألبومه الجديد





بعد نجاح كليبه الأخير "فرصة أحسن" الذي حقق نسبة عالية بالمشاهدات على يوتيوب، يعود الفنان المصري "إياد جيان" ليفاجئ جمهوره بأغنية مميّزة تحت عنوان "حلوة عيونه"، أطلقها حصريّاً على قناته الرسميّة على يوتيوب تحت إدارة شركة وتري، وعلى كافّة المتاجر الرقميّة العالميّة.



الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان المبدع محمد يحيى و توزيع و ميكس و ماستر كريم عبد الوهاب، واستوديو Oxygen Sound Studio.



أمّا المفاجأة الأكبر هي أنّ "حلوة عيونه" هي أولى أغاني ألبوم إياد جيان الجديد الذي سيطلق منه أغنية تلوى الأخرى قريباً.



لمشاهدة الليريك فيديو العصري "حلوة عيونه" على يوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=9HeFgVlRZjQ