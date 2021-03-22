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بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تتمسك إدارة الفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بتدعيم الصفوف خلال فترة االإنتقالات الصيفية القادمة في أحد المراكز وهو الأمر الذي لا يعجب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأشارت مصادر خاصة للفجر الرياضي أن لجنة التخطيط إقترحت الحصول على خدمات حارس مرمى جديد إلى أن موسيماني يرفض وبشدة تدعيم هذا المركز في ظل وجود الشناوي.

وأبدى موسيماني ثقة كبيرة في قدرات الثلاثي الشناوي وعلي لطفي بالإضافة إلى الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وتختلف وجة نظر لجنة التخطيط مع رأي موسيماني الأمر الذي يدفع إلى وجود أزمة نارية داخل أروقة القلعة الحمراء.

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موسيماني لجنة التخطيط علي لطفي الاهلي

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