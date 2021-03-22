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جمهور (المنصة) على موعد مع منى واصف!

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت شركة "فيلم جيت" للإنتاج بالتعاون مع شركة "الكلمة" للإنتاج، عن مفاجأة جديدة لمحبي ومتابعي مسلسل (المنصة) – The Platform، وهي انضمام القديرة سنديانة الشام منى واصف، للجزء الثاني من العمل، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزئه الأول، والذي ينتظره الجميع في موسم جديد سينطلق عرضه على Netflix وقناة أبو ظبي، في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

فرغم كل التحديات التي واجهتها الشركة في التصوير خلال جائحة كورونا، استطاعت أن تنفّذ مشاهد السيدة منى واصف، التي صوّرت بأكلمها في الشام حفاظاً على سلامتها، مع ضمان تنفيذ هذه المشاهد بالشكل المضمون لخدمة دور منى واصف ومتطلباته، مع التأكد من الحفاظ على جميع معايير الصحة والسلامة المطلوبة.

أما عن شخصية منى، ودورها في الموسم الجديد، فأكدت الشركة بأنّ الفنانة القديرة تألقت كعادتها بدورها في شخصية "اعتدال"، وأنّ الجمهور سيكون على موعد مع الكثير من التشويق والدراما المؤثرة بما يخدم القصة التي تم تصويرها بإشراف عام من المنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وهي من كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.

ونذكر أنّ مسلسل المنصة بموسمه الثاني هو بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سلوم حداد، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، أويس مخللاتي ، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبوغزالة، جفرا يونس، وائل زيدان، رهام القصار، جابر جوخدار، غانم الزرلي، أسامة حلال، مؤيد الخراط، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا. ويحضر الفريق لانضمام ميسون أبو أسعد، ونورا العايق، وسيتم عرضه في أول أسبوع من شهر أبريل عبر شبكة NETFLIX العالمية، بالإضافى إلى تلفزيون أبوظبي.

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