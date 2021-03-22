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استعلم حالا عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
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استعلم حالا عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

ينتظر طلاب الصف الثاني الثانوي على أحر من الجمر لمعرفة درجاتهم، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021.

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب، ومن هنا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب ستحصلون عليها فور ظهورها رسميا

1- يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني 

2- اختر خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الالكترونية الترم الاول لصفوف النقل بالثانوية العامة

3- اختر نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب

4- اكتب كود الطالب بشكل صحيح

5- اضغط على عرض النتيجة ودرجات المواد

استعلم حالا عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

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