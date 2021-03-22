وزيرة الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة تعمل على توفير عدد من اللقاحات للمسافرين، حيث يمكن للمواطن الحصول على اللقاح قبل سفره، ولابد من الإبلاغ عن السفر قبلها فترة تسمح بحصوله على جرعتي اللقاح، ويأخذ شهادة بذلك باللغة العربية والإنجليزية.





وذكرت الوزيرة، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن اشتراط تلقي اللقاح للسفر أمر غير عادل، لأن جميع الدول لم تستطع تطعيم مواطنيها خلال الفترة الحالية.





جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا، بوزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.



كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.



وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.