لأول مرة.. تونس تدخل عالم الصناعات الفضائية بإطلاقها "تحدي واحد"





تضرب تونس موعدا مع التاريخ، على متن مركبة فضائية روسية ومن قاعدة في كازاخستان، بدأ القمر الصناعي "تحدي واحد" رحلته إلى مداره حول الأرض.





وأشرفت على المشروع شركة "تالنات" للاتصالات وعمل عليه مهندسون تونسيون شباب لمدة ثلاث سنوات.





وتابع الرئيس التونسي قيس سعيّد، هذا الحدث الاستثنائي، قائلا إن "القمر الصناعي سيستعمل في تبادل معطيات في عدة مجالات منها النقل والفلاحة والطقس".





انطلق إلى الفضاء الاثنين القمر الاصطناعي "تحدي واحد" ("تشالنج وان") المصنع بالكامل في تونس والمخصص لشبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة المتصلة، أو ما يصطلح على تسميته "إنترنت الأشياء"، من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن صاروخ "سويوز" الروسي.





وباتت تونس أول بلد من بلدان المغرب وسادس بلد أفريقي يصنع قمرا اصطناعيا، وفق موقع "سبايس إن أفريكا" المتخصص.



