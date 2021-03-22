مياه قنا: ورشة عمل مشتركة مع مشروع الدعم المؤسسي IWSSTA

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا برئاسة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورشة عمل مشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه قنا ومشروع الدعم الفني للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية IWSSTA.

وقال المهندس رجب عرفة، إن الورشة ناقشت تطورات مشروع الدعم الفني للمياه، في مجالات الدعم الفني وتقليل الفاقد التجاري والفني وبحث السبل المثلى لتدقيق القراءات، وتقليل الفاقد، وكذلك استمرار التقدم في برنامج التأهيل الفني، وإعداد كوادر التشغيل والصيانة من مهندسي الشركة في التخصصات الفنية المختلفة، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بالمحطات والتدريب العلمي والعملي على مكونات منظومة المياه بما فيها المحطات والشبكات وقطاعات الشركة المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

