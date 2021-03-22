Advertisements

مياه قنا: ورشة عمل مشتركة مع مشروع الدعم المؤسسي IWSSTA

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا برئاسة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورشة عمل مشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه قنا ومشروع الدعم الفني للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية IWSSTA.
وقال المهندس رجب عرفة، إن الورشة ناقشت تطورات مشروع الدعم الفني للمياه، في مجالات الدعم الفني وتقليل الفاقد التجاري والفني وبحث السبل المثلى لتدقيق القراءات، وتقليل الفاقد، وكذلك استمرار التقدم في برنامج التأهيل الفني، وإعداد كوادر التشغيل والصيانة من مهندسي الشركة في التخصصات الفنية المختلفة، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بالمحطات والتدريب العلمي والعملي على مكونات منظومة المياه بما فيها المحطات والشبكات وقطاعات الشركة المختلفة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد

منذ أقل من ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ 43 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من نصف ساعة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ نصف ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

02:15 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها