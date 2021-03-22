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بعد تحذير السيسي بشأنها.. استعدادات "الصحة" لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدوم الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ساعد وزارة الصحة على تكثيف استعداداتها لمجابهة الجائحة، بمتابعة الأدوية اللازمة وتنكات الأكسجين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

أعتاب الموجة الثالثة من كورونا
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموجة الثالثة من كورونا، بأننا على أعتابها، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، مضيفًا، "اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا ونتمنى من الله أن يلطف بنا".

وحذر الرئيس، من تجمعات رمضان، قائلًا؛ "الموضوع طول بس احنا مالناش خيار، ده وباء عالمي.. وإحنا أقل الدول تأثرًا، ونتمنى من الله أن يلطف بينا، خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات، وخصوصا إنه رمضان جاي والناس عاوزة عزومات وكده".

الإجراءات الاحترازية
وعلى الفور، شددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على عدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، كما فعلت مع بداية الأزمة في مصر.

توسيع حملات التطعيم باللقاح
وتوسعت وزارة الصحة، في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث استهلت بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس اللعين، من الأطقم الطبية، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

طوارئ في المستشفيات
ووجهت برفع كل الاستعدادات في المستشفيات وضخ مزيد من "تنكات الأكسجين" والأدوية وتدريب القوى البشرية.

متابعة حالات العزل المنزلي
اتجهت وزارة الصحة، إلى زيادة وتيرة العمل في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، عن طريق وضع تمركزات ثابتة في الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقًا للموقف الوبائي في جميع الإدارات الصحية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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