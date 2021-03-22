الطائف: انطلاق فعاليات «مهرجان الورد» افتراضياً





أطلق محافظ الطائف سعد الميموني ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان ورد الطائف 16 من رحاب جامعة الطائف، تحت شعار: «ورد_الطائف_يجمعنا» وسط حضور افتراضي، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.





هذا وتم اختيار شعار «ورد الطائف يجمعنا» أيقونة للمهرجان هذا العام، وذلك في ظل الظروف الاحترازية التي سببتها جائحة كورونا.





وأشار المتحدث باسم جامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي أن جامعة الطائف ترفع شعار جامعة بلا أسوار؛ لكي تخدم المجتمع والمحافظات التي تشرف عليها في شتى المجالات، مؤكداً أن مزارعي الورد من الفئات التي تدعمهم الجامعة من خلال كرسي أبحاث الورد الطائفي الذي أطلقته الجامعة منذ نحو 10 سنوات. وأرجع العتيبي إطلاق المهرجان افتراضياً إلى الظروف الراهنة لجائحة كورونا، إذ قررت الجامعة إقامة المهرجان افتراضياً وأن لا يتوقف.





يشار إلى أن رئيس جامعة الطائف وقع اتفاقية مع إحدى الشركات، بحضور محافظ الطائف لتوفير منصة إلكترونية للتسويق الإلكتروني للورد ومنتجاته.



