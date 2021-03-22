محمد علي بن رمضان يخطف الأنظار في الترجي

خطف محمد علي بن رمضان صاحب الإحدى وعشرين عامًا والذي يلعب لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي الأنظار إليه بقوة خلال مباريات الموسم الجاري.









ونجح بن رمضان في تسجيل هدف فريقه الذي مكنه من الفوز على فريق نادي مستقبل الرجيش في الدقيقة الحادية والثمانين وذلك بعد مجهود فردي رائع.









وسبق للاعب تسجيل هدف فوز فريقه على أتحاد بن قردان والبنزرتي في مجهود فردي واضح الأمر الذي جعله من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها معين الشعباني.









وجاء تألق اللاعب في الجولة الثالثة من دوري ا[طال أفريقيا ليهدي فريقه هدفين في شباك الزمالك ويقوده للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



