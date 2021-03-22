"الصحة" تؤكد استعدادها للموجة الثالثة من فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة للموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالتنسيق مع مديري المديريات الذين يعقدون اجتماعات يومية مع مديري المستشفيات لمراجعة مدى توافر الأكسجين واحتياجات المستشفيات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خلال أيام لعرض كافة المؤشرات المتعلقة بالمستشفيات.



واضافت أن الوزارة سجلت العديد من لقاحات كورونا بينها أسترازينيكا وسينوفارم، وبصدد تسجيل مزيد من اللقاحات، موضحة: "أدركنا أهمية اللقاح الصيني بعد إجراء الأبحاث الإكلينيكية وعدم رصد أي مضاعفات".



من جهته، أشار السفير الصيني، إلى أن بكين من أوائل الدول التي تعهدت بتوفير لقاحات كورونا عالميا، لافتا إلى أن لقاح سينوفارم أثبت فعاليته دون آثار جانبية في ظل حصول ما يقرب من 60 دولة عليه.



جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا، بوزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.



كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.



وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.