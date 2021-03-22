ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد





واصل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في كتابة التاريخ بحروف من ذهب بعد أن أحرز أمام فريق نادي ريال سوسيداد الهدف رقم 700 له في جميع المسابقات بقميص البلوجرانا.





وشهدت مباراة الفريقين التي أقيمت يوم أمس الأحد تسجيل ميسي هدفين من سداسية فريقه الأمر الذي أتاح له تسجيل هذا الرقم الجديد والفريد من نوعه.





وفي المجمل يكون ميسي قد سجل 663 هدف في جميع المسابقات الرسمية التي خاضها فيما سجل 37 هدفًا في المباريات الودية.





ولم تقتصر تلك الأرقام على ذلك فحسب بل نجح ميسي أيضاً في تسجيل مباراته رقم 768 مع الفريق الكتالوني ليصبح بذلك اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الرسمية.