ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي.. تعرف على الرابط وخطوات الحصول عليها





ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي ويبحث الطلاب عن رابط سريع لمعرفة نتائجهم للاطمئنان على مستواهم التعليمي، حيث ينتظرون معرفة النتيجة هم وأولياء أمورهم قلقين متوترين بعد غعلان وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتيجة رسميا.





ومن هنا توفر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها رابط سريع وفعال للكشف عن نتيجة الصف الثاني الثانوي ومعرفة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الترم الأول لعام 2021.





وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الاثنين، وظهرت بالفعل نتيجة ثانية ثانوي 12 ظهرا وأولى ثانوي سيتم ظهورها 8 مساء





رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول





ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي: ((((((هنا)))))





وإليكم خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي





- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 المرفق أعلاه

- اختيار الصف الثاني الثانوي.

- كتابة كود الطالب.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.



