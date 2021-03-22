Advertisements

ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي.. تعرف على الرابط وخطوات الحصول عليها

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:24 م
نتيجة الصف الثاني الثانوي
نتيجة الصف الثاني الثانوي
Advertisements
ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي.. تعرف على الرابط وخطوات الحصول عليها

ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي ويبحث الطلاب عن رابط سريع لمعرفة نتائجهم للاطمئنان على مستواهم التعليمي، حيث ينتظرون معرفة النتيجة هم وأولياء أمورهم قلقين متوترين بعد غعلان وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتيجة رسميا.

ومن هنا توفر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها رابط سريع وفعال للكشف عن نتيجة الصف الثاني الثانوي ومعرفة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الترم الأول لعام 2021.

وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الاثنين، وظهرت بالفعل نتيجة ثانية ثانوي 12 ظهرا وأولى ثانوي سيتم ظهورها 8 مساء

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول  

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط التالي: ((((((هنا)))))

وإليكم خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 المرفق أعلاه
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ظهرت رسميا نتيجة الصف الثاني الثانوي.. تعرف على الرابط وخطوات الحصول عليها

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد

منذ أقل من ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من نصف ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ 43 دقيقة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ نصف ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

02:15 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها