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"الصحة" تدرس تطعيم لقاح كورونا للعاملين في القطاعات السياحية والاقتصادية

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن السياحة من ضمن القطاعات المهمة التي أرسلت مصر باتفاقية الجافي، مبينة أنه مع مزيد من اللقاحات وبالتوازي مع تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ستبدأ الوزراة بإعطاء لقاحات للعاملين في القطاع السياحي والصناعي وقطاع البنوك والقطاعات الاقتصادية.

وأضافت أنه منذ اليوم الأول وتهدف الوزارة للتوازن بين فتح الأعمال وعدم إغلاق أي نوع من الأنشطة الاقتصادية وفقدان الوظائف، خصوصًا أن مصر من الدول القليلة جدا التي شهدت تطور في المناحي الاقتصادية بالإيجاب ومعدل البطالة قل.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا، بوزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.

كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.

وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.

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