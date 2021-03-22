الغموض والتشويق يسيطران على البرومو الأول لمسلسل "الطاووس"





أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "الطاووس" من بطولة النجم جمال سليمان وعدد كبير من النجوم، البرومو الأول للمسلسل الجديد المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وشهد البرومو وجود أجواء من الإثارة والتشويق وحالة من الغموض حول الأحداث التي يقدمها العمل الجديد الذي يصور تحت إدارة المخرج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه على شاشة قناة النهار وعدد من الفضائيات العربية.

وجاء ذلك بعد إطلاق البوستر الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.



مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته كلا من النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف.



المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



https://www.facebook.com/raoofabdelazizofficial/videos/851533332371882/