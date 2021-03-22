Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:35 م
ميسي
ميسي
غدير أحمد
Advertisements
مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز برصيد 21 هدف.

ثم يأتي لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 18 هدف، بفارق هدفين عن جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-

ليونيل ميسي - برشلونة 21
لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18
جيرارد مورينو - فياريال 15
كريم بنزيما - ريال مدريد 15
يوسف النصيري - إشبيلية 14
ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12
روجر مارتي - ليفانتي 11
خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10
ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10
ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9
ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة ترتيب هدافي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ أقل من نصف ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ نصف ساعة

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعة و 7 دقيقة

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد

منذ أقل من ساعة

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

02:15 م

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها