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ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة
الإثنين 22/مارس/2021 - 02:35 م
غدير أحمد
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مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز برصيد 21 هدف.
ثم يأتي لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 18 هدف، بفارق هدفين عن جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-
ليونيل ميسي - برشلونة 21
لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18
جيرارد مورينو - فياريال 15
كريم بنزيما - ريال مدريد 15
يوسف النصيري - إشبيلية 14
ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12
روجر مارتي - ليفانتي 11
خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10
ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10
ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9
ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9
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