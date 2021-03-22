ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز برصيد 21 هدف.





ثم يأتي لويس سواريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 18 هدف، بفارق هدفين عن جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-





ليونيل ميسي - برشلونة 21

لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 18

جيرارد مورينو - فياريال 15

كريم بنزيما - ريال مدريد 15

يوسف النصيري - إشبيلية 14

ألكساندر إيزاك - ريال سوسييداد 12

روجر مارتي - ليفانتي 11

خوسيه لويس موراليس - ليفانتي 10

ميكيل أويارزبال - ريال سوسييداد 10

ياجو أسباس - سيلتا فيجو 9

ماركوس يورينتي - أتلتيكو مدريد 9