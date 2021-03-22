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صلاح يحصل على جائزة جديدة رفقة ليفربول

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في الحصول على جائزة جديدة مع فريقه ليواصل بذلك نيل الجوائز بقميص العملاق الإنجليزي.

وقال الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر في تغريدة أن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر فبراير الماضي.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل ثلاثة أهداف لليفربول على مدار مباريات الشهر الماضي وجاءت في شباك لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي وليستر سيتي في بطولة الدوري.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها صلاح للموقع الرسمي لفريقه قال أنه شعور جميل أن يفوز بالجائزة مرة أخرى خاصةً أن تلك الأهداف تساهم في حصد الفريق للكثير من النقاط وحسم مباريات كثيرة.

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