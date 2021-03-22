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عاجل.. مقتل أمير داعش في رفح والشيخ زويد سليم الحمادين

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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لقي أمير داعش في رفح والشيخ زويد سليم سلمي سعيد محمود الحمادين، مصرعه اليوم خلال اشتباكات مع مقاتلين بدو تابعين لقوات الأمن المعروفه باسم اتحاد قبائل سيناء بمنطقة البواطي بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، خلال كمين مسلح نصبته العناصر لسيارة سليم الحمادين أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء.

كان مقيما بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد في الماضي وكان معتقلا ضمن عناصر تفجيرات طابا وشرم الشيخ قبل ثورة يناير عام 2011 وخرج من المعتقل حديثا خلال فترة الثورة ومارس الارهاب وكان سببا في تجنيد عناصر عديدة ضمن تنظيم بيت المقدس الذي اصبح داعش لاحقا.

ويعد هو كبير العناصر التكفيرية في منطقتي رفح والشيخ زويد وقد تمكن البدو المسلحين من نصب كمين للحمادين في منطقة البواطي وتصفيته والتحفظ علي جثمانه وشارك الحمادين في التخطيط والهجوم علي قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل

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