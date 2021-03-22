البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا





إستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مواجهة كينيا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.





ومن المُنتظر أن يكون التشكيل على النحو التالي :-





حراسة المرمى..محمد الشناوي





خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح





خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة





الهجوم.. مصطفى محمد





وقبل المباراة يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد ثمانية نقاط فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط فقط.





ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الفراعنة ونظيره المنتخب الكيني في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.