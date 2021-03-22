Advertisements

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

إستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مواجهة كينيا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ومن المُنتظر أن يكون التشكيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى..محمد الشناوي

 خط الدفاع.. محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح

خط الوسط.. محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة

الهجوم.. مصطفى محمد

وقبل المباراة يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد ثمانية نقاط فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط فقط.

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الفراعنة ونظيره المنتخب الكيني في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كينيا البدري

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ يوم

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

منذ ساعة الا ربع

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم حارس جديد

منذ أقل من ساعة

دورتموند يكشف موقف هالاند من عرضي برشلونة وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستقر على تشكيلة منتخب مصر لمواجهة كينيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. نتيجة الصف الثاني الثانوي (الرابط)

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

ميسي يواصل كتابة التاريخ في برشلونة برقم جديد

منذ 33 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات مثُيرة من كومان بعد الفوز الكاسح على ريال سوسييداد في الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس قناة الأهلى يهاجم أحمد الطيب

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة منتخب مصر أمام كينيا في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب جديد في مران الزمالك بفرمان من كارتيرون

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب منخفض جوي.. الأرصاد والبيئة يحذران من رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الجزائر ضد تنزانيا الاثنين 1 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية 15 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر وحسام البدرى يصحح أخطاء مباراة كينيا

البدري يدرس وجود تغييرات فى تشكيل مصر أمام جزر القمر

حسام البدري يستقر على تشكيل المنتخب الوطنى أمام جزر القمر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:51 م

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

01:08 م

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

09:30 ص

بوادر أزمة نارية بين موسيماني ولجنة التخطيط بالأهلي

02:15 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعتلي الصدارة

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها