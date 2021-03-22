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خلال ساعات.. استعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر هذا الرابط

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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يمكن للطلاب في الصف الأول الثانوي الراغبين في معرفة نتيجتهم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها واعتمدها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث يبحثون عن موعد ظهورها وهم في حالة من القلق والتوتر خوفا من عدم حصولهم على أعلى الدرجات.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات والاخبار المتعلقة بنتيجة الصف الأول الثانوي نوفر ونقدم للطلاب رابط وزارة التربية والتعليم الذي وضعته، تسهيلا عليهم معرفة النتيجة فور ظهورهان فمن المقرر ظهورها في الثامنة من مساء اليوم كما أكدت وزارة التربية والتعليم ذلك.

رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 8 مساءا
وينتظر أولياء الامور مع أبنائهم ظهور النتيجة رسميا لمعرفة الدجاتالنهائية الحاصلين عليها في الترم الأول للانتقال للترم الثاني وهم في حالة جيدة وبالتوفيق لجميع الطلاب.

وجلبنا لكم أعزائي الطلاب رابط سريع وسهل وضعته وزارة التربية والتعليم لكي تتطلعون على النتيجة فوز ظهورها رسميا، وهو كالتالي ((((هنا)))

استعلم عن نتيجة الصف الأول الثانوي فور ظهورها بهذه الخطوات
- ادخل عبر رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 هنا
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
-كتابة كود الطالب.
-كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
-الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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