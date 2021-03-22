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نجم الزمالك السابق يكشف عن أزمة منتخب مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:37 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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كشف نجم الزمالك السابق عن الأزمة التي يعاني منها منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

وقال إسلام جمال لاعب سموحة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أحصل على حقي في الملعب أكثر من الإعلام، كما أن زملائي يثقون في وجودي داخل المستطيل الأخضر".

وأكمل: "مصر تعاني من أزمة في مركز صانع الألعاب، هناك تنوع في تمركز هذا المركز حسب طريقة كل مدرب".

كما أكد إسلام جمال، أنه صعد للفريق الأول بالزمالك بعد تألقه أمام الفريق في مباراة ودية.

وقال: "كنا في شهر رمضان ولعبت مباراة ودية مع شركة الكهربا أمام الزمالك اثناء وجودي مع ناشئي الأبيض".

وأكمل: "حلمي طولان تحدث معي بعد المباراة وتفاجئ أنني من الناشئين، وطلب وجودي مع الفريق الأول في تمرين اليوم التالي".

وتابع: "تواجدت 10 سنوات في الزمالك لم أشارك خلالهم، عانيت بالتدريب فقط دون مشاركة، ورحلت عن الفريق عندما كان ميدو مدربا، مستوايا لم يؤهلني حينها للعب".

وأتم: "رحلت عن الزمالك بعد ذلك للإنضمام للأسيوطي".

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