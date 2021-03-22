الليلة.. سهير شلبي ضيفة إيمان الحصري في برنامج مساء dmc





تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، الاعلامية الكبيرة الدكتورة سهير شلبي في برنامجها «مساء dmc»، وذلك في تمام العاشرة مساءً في بث مباشر، للحديث عن أهم محطات مشوارها في التليفزيون المصري بداية من التحاقها بماسبيرو.



وستروي الإعلامية الكبيرة سهير شلبي الكثير من التصريحات المتعلقة بمشوارها الإعلامي، كما ستتطرق خلال اللقاء عن كيفية دخولها التمثيل مؤخرًا.