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الليلة.. سهير شلبي ضيفة إيمان الحصري في برنامج مساء dmc

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، الاعلامية الكبيرة الدكتورة سهير شلبي في برنامجها «مساء dmc»، وذلك في تمام العاشرة مساءً في بث مباشر، للحديث عن أهم محطات مشوارها في التليفزيون المصري بداية من التحاقها بماسبيرو.

وستروي الإعلامية الكبيرة سهير شلبي الكثير من التصريحات المتعلقة بمشوارها الإعلامي، كما ستتطرق خلال اللقاء عن كيفية دخولها التمثيل مؤخرًا.

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