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الكاف يعلن استبعاد تشاد من تصفيات أمم أفريقيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إستبعاد منتخب تشاد من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021.

وقال الحساب الرسمي للكاف أن إستبعاد منتخب تشاد لن يسمح له بإستكمال المنافسات القارية وذلك دون إعلان الأسباب التي دفعته لذلك.

ويحتل منتخب تشاد المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة يتيمة خلف منتخب مالي المتصدر برصيد عشرة نقاط والذي ضمن التأهل بشكل رسمي.

في الوقت الذي يتصارع فيه المنتخب الغيني صاحب المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط مع المنتخب الناميبي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط على البطاقة الثانية.

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تصفيات أمم أفريقيا 2021 تشاد الكاف

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