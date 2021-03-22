الشتائم تتعالى في غرف ملابس يوفنتوس بعد صدمة بينفينتو





يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بحالة كبيرة من التوتر وذلك بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها الفريق أمام بينفينتو بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو.





وقالت صحيفة " لاستامبا " الإيطالية صباح اليوم الأثنين أن الجميع في اليوفي يشعر بحالة كبيرة من الغضب بالإضافة إلى المرارة الكبيرة بعد الإنتكاسة التي تعرض لها رفقاء الدون على ملعبهم.





في الوقت الذي أضافت فيه الصحيفة أنه بعد المباراة ظهرت بعض الصيحات والشتائم في غرفة الملابس في تأكيد لإرتفاع حدة التوتر بين الجميع في صفوف البيانكونيري.





في الوقت الذي أشارت فيه أيضاً إلى وجود نقاش بين أنييلي رئيس النادي وأندريا بيرلو المدير الفني للفريق لمعرفة الأسباب التي دفعت العملاق الإيطالي للظهور بمثل هذا الأداء المتواضع.